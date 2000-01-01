23.02 13:26 MIGnews.com

Сотни граждан Южной Корее застряли в аэропорту Бен-Гурион

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190 граждан Южной Кореи находятся в международном аэропорту Бен-Гурион и никто не знает, что с ними делать. Они должны были вылететь в Сеул минувшей ночью - но для них в самолете не оказалось мест из-за того, что всех пассажиров рейса, прибывшего в Израиль из Южной Кореи, тем же самолетом вернули на родину.Управление аэропортов утром 23 февраля провело чрезвычайное заседание с тем, чтобы решить проблему корейцев в аэропорту Бен-Гурион.Между тем, в Израиле находится еще около 1500 граждан Южной Кореи, которые должны покинуть страну в ближайшие дни.Между тем, работник управления аэропортов готовятся к нелегким временам - резкое снижение объема пассажирских перевозок неизбежно приведет к сокращениям персонала и к переводу части сотрудников на неполную ставку.