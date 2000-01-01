23.02 12:32 MIGnews.com

Коронавирус: Инструкции для израильтян прилетевших из Италии

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Министерство здравоохранения Израиля распространило новые инструкции в связи с распространением коронавируса.Все израильтяне, побывавшие на протяжении последних 14 дней в Италии, австралии и Тайване и у которых появились симптомы болезни, должны выполнить инструкции министерства, опубликованные на его сайте.Между тем, количество зараженных коронавирусом на севере Италии достигло 89.