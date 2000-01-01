24.02 05:47 MIGnews.com

В Бразилии раздадут 128 млн презервативов перед карнавалом

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Министерство здравоохранения Бразилии начало бесплатную раздачу 128,6 миллиона презервативов в преддверии карнавала 2020 года в конце этого месяца, сообщает Merco Press."Мы должны все чаще поощрять использование презервативов во время карнавала для предотвращения передачи инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), и ВИЧ, поскольку многие из этих инфекций имеют бессимптомную фазу, и человек даже не знает, что они есть", - отмечает директор департамента хронических заболеваний и инфекций, передаваемых половым путем, Герсон Перейра.Данные последнего отчета по ВИЧ / СПИДу в Бразилии показывают, что молодые люди в возрасте от 20 до 34 лет в стране все чаще заболевают ВИЧ. Министерство здравоохранения таким образом поощряет использование презервативов в период карнавала.