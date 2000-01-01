Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











В Бразилии раздадут 128 млн презервативов перед карнавалом | Фото:24.02 05:47   MIGnews.com

В Бразилии раздадут 128 млн презервативов перед карнавалом

Министерство здравоохранения Бразилии начало бесплатную раздачу 128,6 миллиона презервативов в преддверии карнавала 2020 года в конце этого месяца, сообщает Merco Press.

"Мы должны все чаще поощрять использование презервативов во время карнавала для предотвращения передачи инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), и ВИЧ, поскольку многие из этих инфекций имеют бессимптомную фазу, и человек даже не знает, что они есть", - отмечает директор департамента хронических заболеваний и инфекций, передаваемых половым путем, Герсон Перейра.

Данные последнего отчета по ВИЧ / СПИДу в Бразилии показывают, что молодые люди в возрасте от 20 до 34 лет в стране все чаще заболевают ВИЧ. Министерство здравоохранения таким образом поощряет использование презервативов в период карнавала.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
06:31
Исламский джихад подтвердил гибель двух боевиков
06:31
Сирия: мы перехватили большинство израильских ракет
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
04:14
Массовые протесты в Индии: столкновения и беспорядки
03:31
Роналду сыграл свой 1000-й матч и забил гол
23:30
Сеул: "красный" уровень биологической опасности
22:10
Южная Корея: число зараженных стремительно растет
21:37
Одна из ракет упала в поле за пределами Шаар ха-Негев
21:23
Второй случай коронавируса в Израиле
21:11
Ракетная тревога в Сдероте и общинах около Газы
21:01
Шакед: мы ударим, когда сочтем нужным
21:00
Обстрел Израиля: ЦАХАЛ назвал точное количество ракет
20:41
Нетаниягу поддержал легализацию рекреационной марихуаны
20:27
В Ашкелоне отменили занятия в школах
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus