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Коронавирус в Израиле: новые предписания Минздрава | Фото:23.02 13:08   MIGnews.com

Коронавирус в Израиле: новые предписания Минздрава

Граждане Израиля, вернувшиеся из Италии и Австралии, должны быть обследованы на наличие коронавируса.

Соответствующее предупреждение сделала пресс-служба Министерства здравоохранения 23 февраля.

Более того, любой человек, который контактировал с южнокорейской туристической группой, зараженной вирусом, остается в изоляции на 14 дней. Карантин также распространен на граждан, вернувшихся из Японии и Южной Кореи или контактирующих с соответствующими гражданами.

Более того, все, кто вернулся из Тайваня, Италии или Австралии в течение последних 14 дней с симптомами коронавируса, обязаны пройти диагностику.


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