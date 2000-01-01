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Эпидемия коронавируса в Италии: уже 50 зараженных | Фото:23.02 01:49   MIGnews.com

Эпидемия коронавируса в Италии: уже 50 зараженных

На севере Италии распространение коронавируса набрало обороты – уже заражено 50 человек.

Об этом сообщает агентство ANSA.

В Ломбардии зафиксировано наибольшее количество случаев заражения – 39. Еще 11 человек инфицированы в регионе Венето. Также один человек с симптомами обнаружен в Умбрии. Он мог подхватить коронавирус в Ломбардии.

Таким образом, количество подтвержденных случаев заболевания за сутки увеличилось в восемь раз.

Напомним, что в Италии от коронавируса умерли уже два человека – мужчина и женщина за 70 лет. Десять муниципалитетов изолированы, а 250 человек, контактировавших с инфицированными, находятся на карантине.


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