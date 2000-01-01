24.01 05:02 MIGnews.com

Стало известно, почему люди седеют от стресса

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В основе резкой потери цвета волос от стресса лежит определенный биологический механизм.К такому выводу пришли исследователи из Гарвардского университета (США), сообщает Reuters.Чтобы посмотреть, как стресс воздействует на стволовые клетки волосяных фолликулов, которые отвечают за образование меланоцитов, биологи прибегли к опытам на мышах. (Меланоциты – это продуцирующие пигмент клетки, которые придают волосам определенный цвет).На голове человека обычно содержится около 100 000 волосяных фолликулов.Сперва исследователи подозревали, что на стволовые клетки меланоцитов может быть направлена вызванная стрессом иммунная атака. Но эта гипотеза не подтвердилась.Затем они предположили, что виновником седины может быть гормон кортизол, повышенный при стрессе. Эта версия также завела в тупик.Вместо этого ученые обнаружили, что главную роль играет симпатическая нервная система организма, которая управляет реакцией млекопитающих на борьбу или бегство.Система включает в себя сеть нервов, которые распространяются повсюду, включая кожу. Нервы, похожие на ленты, обертывают каждый волосяной фолликул и подходят очень близко к стволовым клеткам меланоцитов.Когда мышей подвергали кратковременной боли или помещали в стрессовые лабораторные условия, эти нервы выделяли норэпинефрин (норадреналин). Затем он поглощался стволовыми клетками в волосяном фолликуле, которые служат конечным резервуаром меланоцитов.Обычно, когда волосы восстанавливаются, некоторые из этих стволовых клеток превращаются в пигмент-продуцирующие клетки.Но когда волосы подвергаются воздействию норэпинефрина со стороны симпатического нерва, все стволовые клетки активируются и превращаются в продуцирующие пигмент клетки. Об этом рассказала профессор Я-Чи Хсу с кафедры стволовых клеток и регенеративной биологии Гарвардского университета.Всего за несколько дней резервуар пигментно-регенерирующих стволовых клеток истощается. И как только они исчезнут, регенерация пигмента не будет возможной.По словам Я-Чи Хсу, полученные результаты могут помочь в разработке методов лечения седины, вызванной стрессом, или же других изменений, которые связаны со стрессом в тканях. Хотя это может занять годы.Стресс не единственная причина, из-за которой волосы седеют. Основной причиной является естественный процесс старения. Генетические мутации и в некоторых случаях иммунные атаки также могут способствовать потере цвета волос.