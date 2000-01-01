24.01 02:23 MIGnews.com

Стало известно какие продукты опасны для гипертоников

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Людям, которые страдают от высокого артериального давления стоит забыть о ряде продуктов, которые те употребляют в повседневной жизни.Эксперты полагают, что это связано с составом той пищи, которую человек употребил.Особенно, по мнению экспертов, следует быть осторожными с рационом тем, кто страдает от гипертонии, так как неправильная диета может существенно навредить здоровью.Медики отметили несколько групп продуктов, которые гипертоникам нужно обходить стороной. Прежде всего, это соленая еда, а именно полуфабрикаты, фаст-фуд и разного рода соления.Известно, что натрий затрудняет вывод организмом жидкости, вследствие чего артериальное давление повышается. Поэтому следует минимизировать продукты с высоким содержанием соли - маринады, консервы, снэки и прочее.На втором месте находятся продукты с высоким содержанием насыщенных жиров. Эти вещества способствуют повышению уровня "плохого холестерина", который приводит к тому, что в кровеносных сосудах появляются бляшки, а, следовательно, давление повышается, ведь кровь не может нормально циркулировать.Поэтому медики предупреждают о том, что молочные продукты, жареные блюда, сало и различные масла стоит употреблять в минимальном количестве, а гипертоникам исключить вообще.Чтобы нормализировать давление необходимо придерживаться белковой диеты, а также употреблять много клетчатки. Продукты, содержащие в себе калий и магний тоже помогают снизить давление за счет понижения уровня холестерина в крови и расширения сосудов.