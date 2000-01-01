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Стало известно какие продукты опасны для гипертоников | Фото:24.01 02:23   MIGnews.com

Стало известно какие продукты опасны для гипертоников

Людям, которые страдают от высокого артериального давления стоит забыть о ряде продуктов, которые те употребляют в повседневной жизни.

Эксперты полагают, что это связано с составом той пищи, которую человек употребил.

Особенно, по мнению экспертов, следует быть осторожными с рационом тем, кто страдает от гипертонии, так как неправильная диета может существенно навредить здоровью.

Медики отметили несколько групп продуктов, которые гипертоникам нужно обходить стороной. Прежде всего, это соленая еда, а именно полуфабрикаты, фаст-фуд и разного рода соления.

Известно, что натрий затрудняет вывод организмом жидкости, вследствие чего артериальное давление повышается. Поэтому следует минимизировать продукты с высоким содержанием соли - маринады, консервы, снэки и прочее.

На втором месте находятся продукты с высоким содержанием насыщенных жиров. Эти вещества способствуют повышению уровня "плохого холестерина", который приводит к тому, что в кровеносных сосудах появляются бляшки, а, следовательно, давление повышается, ведь кровь не может нормально циркулировать.

Поэтому медики предупреждают о том, что молочные продукты, жареные блюда, сало и различные масла стоит употреблять в минимальном количестве, а гипертоникам исключить вообще.

Чтобы нормализировать давление необходимо придерживаться белковой диеты, а также употреблять много клетчатки. Продукты, содержащие в себе калий и магний тоже помогают снизить давление за счет понижения уровня холестерина в крови и расширения сосудов.


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