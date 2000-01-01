Вирус-убийца из Китая: назван возможный источник

Змеи могли быть источником вспышки нового короновируса в Китае, которые уже убил 17 человек и добрался до США и России.
К такому выводу пришли китайские исследователи, опубликовавшие отчет в Journal of Medical Virology, передает The Conversation.
Власти КНР заявляли, что место, с которого начал распространяться вирус-убийца – рынок морепродуктов в городе Ухань, где также продаются мясо птицы, ослов, свиней, верблюдов, лисы, барсука, крыс, ежей и рептилий.
Похожие на новый вирус патогены часто происходили от летучих мышей. В то же время авторы работы обнаружили, что часть нового вируса в одном месте генома отличалась от своих известных "родственников". Какое-то животное могло стать промежуточным звеном между ними и человеком.
Ученые отобрали образцы нового возбудителя у пациентов и сравнили их с коронавирусами, обнаруженными у различных животных-носителей. Сравнение указало на змей, как на промежуточное звено.
Исследователи установили, что вирус появился около двух лет назад. Они также назвали два конкретных вида, от которых могло передаваться заболевание – южнокитайский многополосый крайт и китайская кобра. Оба вида продавались на рынке в Ухане.