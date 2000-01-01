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Фаст-фуд назвали причиной мужского бесплодия | Фото: Thinkstock23.01 04:24   MIGnews.com

Фаст-фуд может привести к бесплодию

Врачи составили список самых вредные для мужчин продуктов питания, которые способны негативно повлиять на качество их спермы.

Эксперты выяснили, какие продукты могут отрицательно повлиять на здоровье мужчин и полностью лишить их радостей отцовства. В списке вредных продуктов питания есть и самые часто рекламируемые, передает ТСН со ссылкой на HeadInsider.

Специалисты из Гарвардского университета утверждают, что для поддержания нормальной работы репродуктивной системы мужчинам желательно избегать употребления некоторых продуктов питания.

Ученые отнесли к вредным продуктам питания различные ароматизированные сухарики и чипсы с вкусовыми добавками, пиццу и всю еду категории фаст-фуд. Результаты исследований подтвердили — подобная еда крайне отрицательно сказывается на нормальном функционировании половой активности мужчин.

То есть частое употребление нездоровой пищи приводит к проблемам с зачатием потому, что все эти продукты негативно влияют на качество спермы, которую вырабатывает репродуктивная система. Сперматозоиды из-за негативного влияния становятся вялыми и малоподвижными.

Что же касается возрастных критериев мужчин, которые чаще всего страдают от нездоровой пищи, то исследователи отметили, что не только в зрелых годах можно получить диагноз – мужское бесплодие.

Ими были изучены и проанализированы данные почти 200 молодых мужчин в возрасте 18-22 лет. Отмечается, что даже в молодом возрасте любители нездоровой пищи имеют серьезные проблемы с репродуктивной функцией. Качество их спермы не соответствует необходимой норме, как и у представителей сильной половины человечества более зрелого возраста.

Эксперты настоятельно советуют мужчинам быть бдительными и помнить, что не все широко разрекламированные продукты питания так уж безвредны, как это стараются преподнести производители.

Мужчинам стоит серьезно относиться к своему рациону и полностью исключить из меню вредные продукты питания, а безответственное отношение к еде может стать причиной серьезных проблем с репродуктивной системой, как молодых, так и зрелых мужчин.
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