Почему медики рекомендуют есть киви

Употребление киви благотворно влияет на организм: защищает от развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний и тучности, утверждают ученые.Киви - богатый источник полезных минералов и витаминов. Этот сладкий фрукт с мохнатой кожурой представляет собой нечто большее, чем просто украшение для верхушки тортов и фруктовых пирогов - эти фрукты являются богатым источником полезных минералов и витаминов, сообщает Times of India.Так, в них есть витамина A, C и E. Витамин C - это водорастворимый антиоксидант, который защищает организм от свободных радикалов, сердечно-сосудистых заболеваний, рака и тучности. Витамин E обладает подобными эффектами, но он жирорастворимый, и тому подобный витамина С функционально.В киви оба этих витамина содержатся в весьма высоком объеме и помогают защитить организм от свободных радикалов на всех фронтах. Пищевые волокна в киви помогают лечить такие заболевания, как диабет, управляя уровнями сахара, а также рак толстой кишки, связывая волокна с токсичными компонентами в кишечнике.Медики рекомендуют пациентам с заболеванием сердца есть киви в день, поскольку это сокращает вероятность повторения сердечного приступа.