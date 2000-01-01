23.01 12:59 MIGnews.com

Как есть жареную картошку и не заболеть раком

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Специалисты британского Агентства пищевых стандартов заявили, что жареный картофель, чипсы и тосты должны быть доведены во время приготовления до желтого цвета, а не коричневого. Это минимизирует риск появления рака, передает BBC News.Сообщается, что в ходе готовки во многих продуктах питания увеличивается количество канцерогенного акриламида - вещества, потенциально опасного для здоровья человека.Причем, выше всего содержание его в продуктах, содержащих крахмал и приготовленных при температуре выше 120 градусов Цельсия, чем темнее цвет у приготовленных продуктов, тем больше в них акриламида.Издание отмечает, что ученые также советуют воздержаться от хранения картофеля в холодильнике, поскольку уровень содержания сахара в нем повышается при хранении в холоде.