23.12 07:07 MIGnews.com

Чрезмерное употребление воды опасно для здоровья

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Из организма вымываются важные витамины и микроэлементы при чрезмерном употреблении воды. Также, возможен распад белка, заявила доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Алла Погожева на телеканале RT.Пострадать может, помимо прочего, сердечно-сосудистая и мочевыделительная системы из-за серьезной перегрузки.По её словам, средняя норма для человека - 2,5 литра воды в день. Один литр человек получает из пищевых продуктов, 1-1,5 литра - в виде свободной жидкости.Ученая объяснила, что также важно выбирать качественную жидкость и следить за вкусовыми качествами продукта. Такие напитки, как морс, квас и зеленый чай вызывают слюноотделение и уменьшают ощущение жажды.