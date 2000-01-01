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Чрезмерное употребление воды опасно для здоровья | Фото:23.12 07:07   MIGnews.com

Чрезмерное употребление воды опасно для здоровья

Из организма вымываются важные витамины и микроэлементы при чрезмерном употреблении воды. Также, возможен распад белка, заявила доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Алла Погожева на телеканале RT.

Пострадать может, помимо прочего, сердечно-сосудистая и мочевыделительная системы из-за серьезной перегрузки.

По её словам, средняя норма для человека - 2,5 литра воды в день. Один литр человек получает из пищевых продуктов, 1-1,5 литра - в виде свободной жидкости.

Ученая объяснила, что также важно выбирать качественную жидкость и следить за вкусовыми качествами продукта. Такие напитки, как морс, квас и зеленый чай вызывают слюноотделение и уменьшают ощущение жажды.


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