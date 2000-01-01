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Доказана неожиданная польза кофе | Фото:22.12 23:18   MIGnews.com

Доказана неожиданная польза кофе

Кофе является очень полезным в борьбе с ожирением из-за способности компенсировать плохое влияние неправильного питания.

К такому выводу пришли американские и испанские ученые из Иллинойсского университета.

В частности, они установили, что кофеин замедляет отложение липидов и снижает уровень триглицеридов. В исследовании на крысах специалисты обнаружили, что кофеин ограничивает увеличение веса и выработку холестерина, несмотря на диету с высоким содержанием жиров и сахара.

Крыс кормили в течение четырех недель. Те, в рационе которых был кофеин, набрали на 16-22% меньше жира, чем остальные.


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