22.12 23:18 MIGnews.com

Доказана неожиданная польза кофе

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Кофе является очень полезным в борьбе с ожирением из-за способности компенсировать плохое влияние неправильного питания.К такому выводу пришли американские и испанские ученые из Иллинойсского университета.В частности, они установили, что кофеин замедляет отложение липидов и снижает уровень триглицеридов. В исследовании на крысах специалисты обнаружили, что кофеин ограничивает увеличение веса и выработку холестерина, несмотря на диету с высоким содержанием жиров и сахара.Крыс кормили в течение четырех недель. Те, в рационе которых был кофеин, набрали на 16-22% меньше жира, чем остальные.