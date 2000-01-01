22.12 15:17 MIGnews.com

Второй случай заражения птичьим гриппом H7N9 в Китае

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Китайские власти подтвердили второй случай заражения птичьим гриппом человека на этой неделе, как сообщили государственные СМИ поздно вечером в среду, 21 декабря, в то время, как Южная Корея и Япония пытаются сделать все возможное, чтобы контролировать вспышки смертельного вируса.Местные власти приказали прекратить продажи мяса птицы с четверга, 22 декабря, в городе Сямэнь, расположенном в восточной части провинции Фуцзянь, после того, как 44-летнему мужчине был поставлен диагноз птичьего гриппа H7N9 в воскресенье. Об этом сообщает государственное китайское агентство Xinhau.Пациент проходит лечение в больнице и находится стабильном состоянии, сообщает информагентство.Последний инцидент произошел после того, как Гонконг подтвердил ранее на этой неделе, что заболевание было диагностировано у пожилого человек.Оба случая заражения произошли после того, как Южная Корея и Япония постановили убийство десятков миллионов птиц в прошлом месяце, разжигая опасения о региональном распространении вируса.