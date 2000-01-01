Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Второй случай заражения птичьим гриппом H7N9 в Китае | Фото: Thinkstock22.12 15:17   MIGnews.com

Второй случай заражения птичьим гриппом H7N9 в Китае

Китайские власти подтвердили второй случай заражения птичьим гриппом человека на этой неделе, как сообщили государственные СМИ поздно вечером в среду, 21 декабря, в то время, как Южная Корея и Япония пытаются сделать все возможное, чтобы контролировать вспышки смертельного вируса.

Местные власти приказали прекратить продажи мяса птицы с четверга, 22 декабря, в городе Сямэнь, расположенном в восточной части провинции Фуцзянь, после того, как 44-летнему мужчине был поставлен диагноз птичьего гриппа H7N9 в воскресенье. Об этом сообщает государственное китайское агентство Xinhau.

Пациент проходит лечение в больнице и находится стабильном состоянии, сообщает информагентство.

Последний инцидент произошел после того, как Гонконг подтвердил ранее на этой неделе, что заболевание было диагностировано у пожилого человек.

Оба случая заражения произошли после того, как Южная Корея и Япония постановили убийство десятков миллионов птиц в прошлом месяце, разжигая опасения о региональном распространении вируса.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:57
Дутерте назвал идиотом Верховного комиссара ООН
18:34
Трамп назначил Келлиэн Конуэй советником президента
17:57
Берлин: прокурор опроверг сообщения об аресте 4 человек
17:33
Россия уже не угроза для США
17:26
Берлин: отпечатки подозреваемого найдены на двери грузовика
16:50
Дутерте объявил войну азартным играм в Интернете
16:38
Трамп призвал наложить вето на резолюцию по поселениям
16:18
Смертник из Газы взорвал 14 турецких солдат
15:56
Лапид: Пан Ги Мун должет осудить антиизраильскую резолюцию
15:37
Нетаниягу откроет Центр реагирования на киберинциденты
14:55
Американцы относится к России так же, как при холодной войне
14:21
Германия: поиски подозреваемых в теракте продолжаются
14:20
До ликвидации: эксперта ХАМАСа по дронам пытались выкрасть
13:49
Жители стран Европы: за год ситуация с мигрантами ухудшилась
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus