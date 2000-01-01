23.12 04:32 MIGnews.com

Ученые: от диет полнеют

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Ученые пришли к выводу, что у тех дам, которые постоянно сидят на диетах и ​​мечтают похудеть, лишний вес не хочет идти, а даже, наоборот, со временем появляется все больше и больше.Специалисты в этой области утверждают, что краткосрочные диеты, которые заключаются в том, чтобы практически ничего не есть и сбросить сразу несколько килограммов за короткий промежуток времени, обычно, имеют положительный результат, однако он держится недолго.Большинство диет действительно помогают женщинам избавляться от лишних килограммов, однако на достаточно короткий период, потом все возвращается даже в двойном размере.Тенденция набора лишнего веса наиболее свойственна женщинам среднего возраста. Если девушки уже к этому времени набрали лишние килограммы, то они будут иметь тенденцию неуклонно расти вверх.Врачи говорят, что вместо того, чтобы сконцентрировать все усилия на диетах, которые зачастую являются малоэффективными, лучше заняться своим здоровьем, проблемы с которым как раз и ведут к появлению лишнего веса.