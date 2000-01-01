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flickr 23.12 01:22   MIGnews.com

Детское ожирение опасно развитием серьезных заболеваний

Детское ожирение может стать причиной развития серьезных сердечно-сосудистых заболеваний в зрелости, уверены ученые из Оксфордского университета.

Исследователи показали, что дети и подростки, страдающие ожирением, имеют несколько факторов риска развития серьезных заболеваний: повышенное кровяное давление, растущий уровень холестерина и сахара в крови, утолщение сердечной мышцы.

Ученые предупреждают, что если эти факторы риска получат свое развитие во взрослом возрасте, это может на 30-40% увеличить риск будущих инсультов или сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению со сверстниками, имеющими нормальный вес.

В ходе исследования ученые проанализировали результаты 63 научных работ, включающих данные о 49,22 тысячи здоровых детей в возрасте от 5 до 15 лет. В исследовании использовались только данные по высокоразвитым странам и учитывались работы, начатые после 1990 года и опубликованы в 2000-2011 годах.

Авторы отмечают, что точный возраст, в котором начинаются изменения в здоровье детей, важен для уточнения сердечно-сосудистых рисков в будущем.
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