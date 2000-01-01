24.12 05:17 MIGnews.com

Запах начинает влиять на ребенка с пятилетнего возраста

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Запах начинает влиять на поведение ребенка с пятилетнего возраста. Именно в этом возрасте малыши, по мнению американских ученых, начинают усваивать информацию при помощи обоняния. Чтобы узнать, как меняется восприятие детьми ароматов с возрастом, эксперты из Центра изучения химической чувствительности Монела задействовали 140 детей от 3 до 11 лет.Каждый ребенок в течение 3-х секунд ощущал запах рыбы, розы или же отсутствие аромата. Далее участникам надо было выбрать фотографию одного и того же человека с недовольным или счастливым выражением лица. Затем дети оценивали приятность запаха. Результаты эксперимента показали, что ребята младше пяти лет как правило выбирали улыбающееся лицо, не обращая внимание на запах. При этом детей старшего возраста приятный аромат склонял в пользу счастливого лица, неприятный – в пользу недовольного. По словам нейробиолога Валентины Парма, разнообразные ароматы могут оказывать влияние на поведение людей, вызывая те или иные эмоциональные реакции, контролирующие принятие решений. Однако этот биологический механизм формируется не сразу, а как выяснилось, только к пяти годам жизни.Теперь ученые намерены выяснить, работает ли такая система на детях, страдающих аутизмом. Если эффективность метода будет доказана, то в лечении этого недуга сможет помочь ароматерапия.