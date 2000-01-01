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Ученые установили возможную причину старения | Фото:23.11 07:03   MIGnews.com

Ученые установили возможную причину старения

Ученые из Университета Западной Австралии обнаружили эффект клеток человека, который может быть причиной старения. Исследование показало, что наши клетки с возрастом разрушаются и распределяют меньше ресурсов, что может привести к возникновению таких заболеваний, как остеопороз, артрит, сердечно-сосудистые заболевания и рак.

Статья, опубликованная в журнале Science Advances, были написана при участии ученых из Института неврологических и трансляционных наук Перрона, а также из Китая, США и Японии.

Ведущий автор Профессор Минхао Чжэн пишет, что клетки в теле имеют индивидуальные задачи и обычно работают вместе как команда, разделяя ресурсы для устранение повреждений и поддержание здорового функционирования организма.

"Однако, когда люди становятся старше, их клетки разрушаются и теряют способность делиться ресурсами", - сказал профессор Чжэн. "Это приводит к ухудшению здоровья тела, при этом некоторые клетки не могут выполнять свои обычные задачи, что может привести к возникновению заболеваний".

Он добавляет, что митохондрии, двигатели клеток, сыграли решающую роль в исследовании. Была обнаружена связь между митохондриями в костных клетках (остеоцитах) и дендритной сетью, которая соединяет клетки вместе, и определяет, что заставляет клетки делиться или не делиться ресурсами.

Удалось установить, что с возрастом активность ферментов снижается, соответственно начинают хуже работать митохондрии. А это ведет к тому, что клетки начинают гибнуть и развиваются заболевания. "Полученные данные важны и могут помочь в разработке улучшенного медицинского лечения и пользы для здоровья в будущем".


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