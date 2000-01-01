Американские ученые обнаружили мозговую цепь, которая отвечает за алкогольную зависимость.
Соответствующий эксперимент на мышах проводили исследователи из Института биологических исследований Солка, передает Science.
Специалисты проводили опыты с грызунами, в ходе которых наблюдали за активностью нейронов в мозговой цепи. Они смогли предсказать, у каких грызунов разовьется сильная тяга к спиртному, а у каких нет.
Ученые задействовали метод микроэндоскопической визуализации кальция, который позволил отследить, какие области и клетки мозга активируются до, во время и после употребления спиртного. В итоге эксперты составили карту нейронной активности, на которой определились две области, участвующие в контроле поведения животных.
"Мы действительно смогли предсказывать на основе нервной активности, какие животные станут алкоголиками уже после первого приема спиртного", - заявил Коди Сицилиано.
Эксперты обнаружили тот самый мозговой участок, который "отвечает" за постоянное желание выпить. При помощи определенный действий исследователям удалось и увеличить, и уменьшить пристрастие к спиртному.