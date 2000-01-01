Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Ученые нашли `алкогольный` центр мозга | Фото:23.11 01:33   MIGnews.com

Ученые нашли "алкогольный" центр мозга

Американские ученые обнаружили мозговую цепь, которая отвечает за алкогольную зависимость.

Соответствующий эксперимент на мышах проводили исследователи из Института биологических исследований Солка, передает Science.

Специалисты проводили опыты с грызунами, в ходе которых наблюдали за активностью нейронов в мозговой цепи. Они смогли предсказать, у каких грызунов разовьется сильная тяга к спиртному, а у каких нет.

Ученые задействовали метод микроэндоскопической визуализации кальция, который позволил отследить, какие области и клетки мозга активируются до, во время и после употребления спиртного. В итоге эксперты составили карту нейронной активности, на которой определились две области, участвующие в контроле поведения животных.

"Мы действительно смогли предсказывать на основе нервной активности, какие животные станут алкоголиками уже после первого приема спиртного", - заявил Коди Сицилиано.

Эксперты обнаружили тот самый мозговой участок, который "отвечает" за постоянное желание выпить. При помощи определенный действий исследователям удалось и увеличить, и уменьшить пристрастие к спиртному.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:18
Скромно и без излишеств: названа зарплата прислуги Миддлтон
23:35
Глава МИД ФРГ против одностороннего вывода ядерного оружия
22:15
Беднейшие страны мира получают мене 10% помощи ЕС
21:42
Сильвио Берлускони попал в больницу после неудчаного селфи
21:10
Захарова о видео встречи ГРУ-шника, агента Сербии:провокация
20:18
Ливанец выступил за поддержание связей с Израилем в Лондоне
20:03
Захарова: Альянс добрался и до космоса, мы взволнованы
20:00
Назван лучший "саундтрек десятилетия"
19:58
Victoriaʼs Secret отменил ежегодный показ белья
19:30
Турция предложила вознаграждение за бывшего союзника Аббаса
19:08
Нетаниягу: мы примем решение суда - в этом нет сомнений
18:30
РФ обвинили в нарушении принципов Совета Европы
18:21
В пожаре в Нетании погибли двое детей
18:04
В работе популярного мессенджера произошел глобальный сбой
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus