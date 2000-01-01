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Названы действенные средства от похмелья | Фото:22.11 05:30   MIGnews.com

Названы действенные средства от похмелья

От похмелья могут спасти рассол из-под квашеной капусты, минеральная вода, а также отказ от употребления кислых соков.

Об этом в публикации издания "Вечерняя Москва" рассказал врач-психиатр, нарколог Игорь Лазарев.

В частности, он отметил, что химические препараты принимать не стоит, так как эти средства дают лишь кратковременный эффект облегчения.

"После бурных возлияний организм обезвоживается. Электролитный баланс в теле хорошо восстанавливает минералка", – пояснил специалист.

По его словам, во избежание похмелья, человеку при отсутствии заболеваний пищеварительной системы лучше употреблять вместе со спиртным достаточно плотную и калорийную пищу, а также избегать газировки и смешивания разных видов спиртного.

"Лучшим средством от похмелья признан рассол из-под квашеной капусты, поскольку в нем содержатся витамины и минералы, которые вымываются во время праздничных посиделок. Освежить голову и придать сил может прогулка на свежем воздухе", – в свою очередь заявила исследователь алкоголя и директор школы сомелье Эркин Тузмухамедов.


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