Установлена причина неизлечимого рака

Уточняется, что ферроптоз является процессом, во время которого клетки гибнут в результате окисления липидов в составе мембраны. Многие виды онкологических заболеваний со временем способны выработать механизмы, блокирующие его, в связи с чем они становятся невосприимчивыми к лечению.
Ученые считают, это происходит в связи с тем, что фермент глутатионперксидаза-4 действует в качестве антиоксиданта и блокирует окисление липидов.
Более того, в ходе исследования специалисты обнаружили спасающую раковые клетки от окисления молекулу FSP1. По словам экспертов, ее функционирование обеспечивает фермент N-миристоилтрансфераза (NMT).