Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Установлена причина неизлечимого рака | Фото:23.10 07:10   MIGnews.com

Установлена причина неизлечимого рака

Международная группа ученых обнаружила механизм, делающий раковые опухоли невосприимчивыми к химиотерапии.

Об этом сообщает Medical Xpress.

Уточняется, что ферроптоз является процессом, во время которого клетки гибнут в результате окисления липидов в составе мембраны. Многие виды онкологических заболеваний со временем способны выработать механизмы, блокирующие его, в связи с чем они становятся невосприимчивыми к лечению.

Ученые считают, это происходит в связи с тем, что фермент глутатионперксидаза-4 действует в качестве антиоксиданта и блокирует окисление липидов.

Более того, в ходе исследования специалисты обнаружили спасающую раковые клетки от окисления молекулу FSP1. По словам экспертов, ее функционирование обеспечивает фермент N-миристоилтрансфераза (NMT).


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:02
50 лет "Команды Биби"
07:56
Ливни, сопровождаемые грозами - по всей территории Израиля
07:32
Глава Торы Берешит
07:28
Snoop Dogg продвигает израильский «выращиватель марихуаны»
07:25
Кабинет безопасности соберется из-за угрозы Ирана
06:33
Имена детей, которые останутся без подарков от на Рождество
05:28
Шварценеггер чуть не умер во время операции
04:18
Моника Левински выпустит фильм о публичном позоре
03:33
Представлен логотип Олимпиады-2024  
02:30
Бочкареву загнобили после скандала с наркотиками
01:15
Ученые выяснили главную причину депрессии
23:30
120-летний датский маяк спасают от моря
22:40
ООН: у нас нет данных о выходе курдов
21:39
Онколог рассказал о болезни Заворотнюк
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus