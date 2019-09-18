Онколог рассказал о болезни Заворотнюк

Медики часто путают рак мозга, с которым по версии СМИ борется Анастасия Заворотнюк, с остеохондрозом.
Об этом рассказал в комментарии "Московскому комсомольцу" старший научный сотрудник нейрохирургического отделения Национального медицинского исследовательского центра онкологии Минздрава РФ Владимир Алешин.
"К сожалению, нередки случаи, когда врачи первичного звена долгое время лечат у пациентов с опухолями остеохондроз, который иногда дает сходную симптоматику", — сказал врач.
По его словам, диагностику нужно начинать с МРТ с контрастным усилением. Специалист добавил, что основными симптомами злокачественных новообразований являются головная боль, тошнота, рвота, припадки, слабость в руке или ноге. Но многие не сразу распознают эти симптомы.
"Человек кажется дурашливым, и многие будут думать, что у него психические симптомы, – а у него растет большая опухоль", — добавил онколог.