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Онколог рассказал о болезни Заворотнюк | Фото:22.10 21:39   MIGnews.com

Онколог рассказал о болезни Заворотнюк

Медики часто путают рак мозга, с которым по версии СМИ борется Анастасия Заворотнюк, с остеохондрозом.

Об этом рассказал в комментарии "Московскому комсомольцу" старший научный сотрудник нейрохирургического отделения Национального медицинского исследовательского центра онкологии Минздрава РФ Владимир Алешин.

"К сожалению, нередки случаи, когда врачи первичного звена долгое время лечат у пациентов с опухолями остеохондроз, который иногда дает сходную симптоматику", — сказал врач.

По его словам, диагностику нужно начинать с МРТ с контрастным усилением. Специалист добавил, что основными симптомами злокачественных новообразований являются головная боль, тошнота, рвота, припадки, слабость в руке или ноге. Но многие не сразу распознают эти симптомы.

"Человек кажется дурашливым, и многие будут думать, что у него психические симптомы, – а у него растет большая опухоль", — добавил онколог.


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