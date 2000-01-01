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Ученые выяснили главную причину депрессии | Фото:23.10 01:15   MIGnews.com

Ученые выяснили главную причину депрессии

Хронический стресс приводит к нарушению регуляции гормонов, что провоцирует появление депрессии и прочим аутоиммунных заболеваний, болезней сердца и даже некоторых форм рака.

К такому выводу пришли ученые из Университета Британской Колумбии, сообщает The Globe and Mail.

"Все дело в глиальных клетках мозга. Они поддерживают нейроны, защищают мозг от инфекций и удаляют различный "мусор" вроде мертвых нейронов. Депрессия может спровоцировать хроническое повышение уровня стрессового гормона - кортизола. При излишке кортизола глиальные клетки перестают работать должным образом", - заявила профессор Диана Макинтош.

По ее словам, вместо этого, они начинают выделять провоспалительные соединения – цитокины, которые повреждают глиальные клетки и заставляет те выделять еще больше цитокинов. Таким образом запускается каскад воспалительных реакций.

А вот тренировки, кстати, способны снизить уровень кортизола и повысить концентрацию важного для нейрогенеза белка - нейротрофического фактора мозга".


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