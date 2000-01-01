22.10 18:38 MIGnews.com

Врачи рассказали, зачем нужно ходить по лестнице

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Отказ от пользования эскалатором и лифтом в пользу пешей ходьбы по лестнице снижает в крови уровень "плохого" холестерина ЛПНП, способствующего развитию атеросклероза, инсульта и инфаркта.К такому выводу пришли ученые Женевского клинического университета.Они в течение трех месяцев наблюдали за группой из нескольких десятков человек, работающих в больнице, часть которых получила задание не пользоваться на работе лифтом, поднимаясь, если нужно, по лестнице пешком."Подъем и спуск по лестнице пешком может помочь держать уровня холестерина в пределах нормы", - считают швейцарских исследователи.Стоит отметить, что сам по себе холестерин жизненно необходим организму для нормального функционирования, однако медики различают "хороший" и "плохой" холестерин. В отношении последнего существуют четкие рекомендации: врачи считают, что уровень ЛПНП (липопротеины низкой плотности) в организме здоровых взрослых людей не должен быть выше показателя 3.Специалисты их Женевы рекомендуют людям как можно чаще отказываться от лифтов на работе и дома и пользоваться лестницами, чтобы понижать и поддерживать баланс этого вещества в организме.В результате было установлено, что ходьба по лестнице способствует снижению концентрации белка PCSK9, который мешает печени человека удалять «плохой» холестерин. В среднем у тех участников проекта, которые ходили пешком по лестницам, уровень холестерина ЛПНП в организме снизился с 3,5 до 3,3.Ученые резюмировали, что даже небольшие изменения в образе жизни в сторону увеличения физической активности могут способствовать снижению уровня холестерина у здоровых людей.