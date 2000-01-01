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Ученые выяснили лучшее время для занятий спортом | Фото:22.10 13:55   MIGnews.com

Ученые выяснили лучшее время для занятий спортом

Занятия спортом достигают своей максимальной эффективности, если их проводить еще до завтрака.

К такому выводу пришли ученые из университетов Бата и Бирмингема по итогам соответствующего эксперимента, к которому привлекли 30 мужчин с лишним весом и ожирением.

Часть добровольцев тренировалась перед завтраком, часть – после, а остальные (контрольная группа) вообще не меняли привычный режим. Схемы питания и тренировок были одинаковыми в первой и второй группах. Оказалось, тренировки до завтрака позволяли сжигать вдвое больше жировых отложений, нежели тренировки после утреннего приема пищи.

По словам ученых, занятия спортом до завтрака позволяют более активно расходовать энергетические запасы организма за счет сниженного уровня инсулина в крови, который повышается сразу же после употребления пищи. При низком уровне инсулина организм начинает использовать в качестве источника энергии жировые запасы.

Следовательно, нет ничего удивительного в том, что добровольцы из первой группы к концу исследования начали лучше контролировать уровень сахара (повысилась чувствительность к инсулину). Это позволило снизить риск диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых заболеваний.


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