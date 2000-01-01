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Медики назвали малоизвестные факторы развития деменции | Фото:22.10 11:48   MIGnews.com

Медики назвали малоизвестные факторы развития деменции

Все, что наносит вред организму, опасно и для мозга. Так, влияние ожирения и курения на рост риска развития деменции и болезни Альцгеймера известен уже давно, однако свежие исследования обнаруживают все новые опасности, которые способствуют разрушению структур головного мозга.

В отношении деменции к настоящему времени выявлен целый ряд источников опасности. Среди них есть и такие факторы, на которые повлиять попросту невозможно. Например, начиная с 60 лет, вероятность возникновения деменции удваивается каждые пять лет, а женщины более подвержены риску возникновения деменции, нежели мужчины.

Есть среди факторов риска есть и такие, повлиять на которые вполне по силам каждому человеку.

"Около 30% случаев болезни Альцгеймера можно объяснить факторами, на которые мы можем влиять более или менее эффективно", - заявили исследователи из Каролинского института Швеции.

В перечень данных обстоятельств они включили: диабет, высокое кровяное давление, ожирение, малоподвижность, курение, низкое образование. Исследования, проводившиеся в последние годы, выявили и новые факторы риска.

Повреждения мелких сосудов. Учеными из Университета Барселоны было обнаружено, что кровоизлияния в мелких сосудах, которые можно увидеть на МРТ, указывают на угрозу деменции у пациентов с высоким кровяным давлением в возрасте от 45 лет.

Стресс у людей среднего возраста. Переживания, страхи и беспокойство, связанные с финансовыми и профессиональными проблемами, могут увеличивать риск деменции примерно на четверть.

Одиночество. Люди, которые живут в одиночестве и чувствуют себя одинокими в пожилом возрасте, имеют более высокий риск развития деменции - согласно исследованиям, на 44 процента.

Плохой сон. Исследователи из Бостонского университета обнаружили, что укороченная фаза глубокого сна связана с увеличением в мозге тау-белков, разрушающих его нейроны. Хороший сон на всех его этапах является важным защитным фактором от деменции, констатировали ученые.

Напитки с сахаром. Согласно данным Колумбийского университета среди людей с самым высоким уровнем потребления сладких напитков уровень заболеваемости болезнью Альцгеймера увеличен примерно на 50 процентов.


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