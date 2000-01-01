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Названы продукты, замедляющие старение | Фото:23.09 06:30   MIGnews.com

Названы продукты, замедляющие старение

Ученые изучили рацион долгожителей по всему миру и обнаружили определенную закономерность.

Диетолог Марият Мухина рассказала изданию "Аргументы и факты", что речь идет о продуктах, содержащих антиоксиданты (борются со свободными радикалами, разрушающими ДНК".

По словам эксперта, зеленый чай оказался лидером по наличию таких веществ. Напиток также является мочегонным средством и катализатором обменных процессов.

Также в списке полезных продуктов для продления жизни находятся: финики и облепиха, содержащие аминокислоты и витамин А, которые стабилизируют психику и улучшают настроение. Более того, Мухина отметила чернику, содержащую антоцианы, которые помогают в борьбе с опухолевой активностью; и помидоры, содержащие ликопин – против переедания и набора веса.

Кисломолочные продукты, которые насыщены полезными аминокислотами, витаминами и кальцием, также являются продуктами, помогающими бороться со старением.


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