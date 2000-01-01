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В университете Ариэля создан факультет медицины 23.07 07:41   MIGnews.com

В университете Ариэля создан факультет медицины

Комитет бюджета и планирования Совета по высшему образованию Израиля принял решение об открытии медицинского факультета в Ариэле.

Министр образования Нафтали Беннет заявил: “Сегодня мы свершили историю! Это - чудесная новость для университета, для города Ариэль и для студентов. Университет Ариэля стоит в одном ряду с другими университетами Израиля, и теперь у него появился медицинский факультет”.

Совет по высшему образованию разрешил обучение по четырехлетней программе 70 студентов на факультет медицины. Обучение начнется уже в этом году.
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