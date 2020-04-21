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В ЦКПЗ США предупредили о второй вспышке COVID-19 осенью 22.05 10:02   MIGnews.com

В ЦКПЗ США предупредили о второй вспышке COVID-19 осенью

Глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд в интервью газете The Financial Times призвал быть готовыми ко второй вспышке коронавируса, которая возможно произойдет осенью или зимой.

Он, в частности, посоветовал наращивать потенциал по отслеживанию заболеваний, чтобы избежать кризиса в здравоохранении, с которым страна столкнулась сейчас.

Он также отметил, что его опасения о распространении коронавируса в Южном полушарии сбылись, пишет WP.

"Посмотрите, что происходит сейчас в Бразилии", - сказал Редфилд, добавив, что затем заболевание вновь переместится на север.


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