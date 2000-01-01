22.05 09:41 MIGnews.com
Китайский инфекционист о защите от второй волны COVID-19
Ученый-инфекционист Чжан Вэньхун высказал точку зрения, что даже после открытия границ в мире останутся люди с коронавирусом COVID-19.
Однако в будущем системы здравоохранения стран будут готовы к тому, чтобы противодействовать ему.
Тем не менее, эксперт подчеркнул, что важную роль продолжают играть такие меры, как мытье рук, ношение масок и соблюдение социальной дистанции, пишет Global Times
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