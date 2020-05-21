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Швеция: коллективный иммунитет не достигнут без карантина 22.05 07:52   MIGnews.com

Швеция: коллективный иммунитет не достигнут без карантина

Опыт Швеции показал, что, несмотря на принятие более мягких ограничительных мер для сдерживания распространения коронавируса, всего лишь у 7,3% жителей Стокгольма выработались антитела, необходимые для борьбы с заболеванием.

Данные, представленные шведским минздравом, примерно аналогичны данным, представленным другими странами, и значительно ниже уровня в 70-90%, необходимого для создания "коллективного иммунитета" среди населения. Об этом сообщает CNN.

Швеция задействовала мягкую карантинную стратегию, приняв меры для препятствования распространению коронавируса в другие страны, и введя незначительные ограничения для своих граждан.

В ходе проведенного в Швеции исследования, целью которого было определение потенциального коллективного иммунитета у населения, было сделано 1118 тестов в течение одной недели.


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