Швеция: коллективный иммунитет не достигнут без карантина
Опыт Швеции показал, что, несмотря на принятие более мягких ограничительных мер для сдерживания распространения коронавируса, всего лишь у 7,3% жителей Стокгольма выработались антитела, необходимые для борьбы с заболеванием.
Данные, представленные шведским минздравом, примерно аналогичны данным, представленным другими странами, и значительно ниже уровня в 70-90%, необходимого для создания "коллективного иммунитета" среди населения. Об этом сообщает CNN.
Швеция задействовала мягкую карантинную стратегию, приняв меры для препятствования распространению коронавируса в другие страны, и введя незначительные ограничения для своих граждан.
В ходе проведенного в Швеции исследования, целью которого было определение потенциального коллективного иммунитета у населения, было сделано 1118 тестов в течение одной недели.