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В Бразилии изобрели генетический тест на COVID-19 23.05 00:10   MIGnews.com

В Бразилии изобрели генетический тест на COVID-19

Больница имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу объявила о создании первого в мире генетического теста на новый тип коронавируса, пригодного для массового тестирования населения. Его точность, по заверениям исследователей, является 100-процентной и позволяет избежать ложноотрицательных результатов.

Бразильский тест является первым в мире анализом на коронавирус, в котором используется технология секвенирования нового поколения, где для определения вируса используются фрагменты ДНК. Его точность соответствует стандартным ДНК-тестам, однако позволяет единовременно анализировать до 1536 образцов. Кроме того, вирус в теле человека можно идентифицировать уже с первого дня его попадания в организм.

На сегодняшний день, на анализ генетических образцов с использованием новой технологии уходит около трех дней, но ученые работают над уменьшением этого периода. Пока не известно, насколько он может быть сокращен, однако исследователи говорят о "значительных" сроках. Новый тест может появиться в диагностическом арсенале бразильских врачей уже в начале июня.


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