COVID-19: в Бразилии 1188 смертей в сутки

В Бразилии в четверг, 21 мая, медики зафиксировали 1188 летальных случаев в результате коронавируса в течение суток.
По данным министерства здравоохранения страны, общее количество смертей, вызванных заражением коронавирусом, превысило 20 000. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
В настоящее время в Бразилии зарегистрировано 310 087 случаев заражения коронавирусом, что всего на несколько тысяч меньше, чем в России, занявшей второе после США место в мире по количеству диагностированных случаев COVID-19.