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Ученые: бессонница приводит к ожирению | Фото: Thinkstock23.05 01:30   MIGnews.com

Ученые: бессонница приводит к ожирению

Специалисты из Университета Уппсалы в Швеции провели исследование с участием студентов. Одна группа молодых людей спала по восемь часов в сутки.

Остальные участники не спали в течение нескольких дней.

Исследование показало, что у участников эксперимента, которые не спали, увеличился уровень сахара в крови. Также у них был замедлен обмен веществ.

В результате ученые пришли к выводам, что недостаток сна может приводить к набору лишнего веса.

По мнению исследователей, из-за недосыпа в головном мозге увеличивается уровень химических веществ, которые повышают аппетит. Вследствие этого человек может употреблять больше еды. Этот фактор в свою очередь увеличивает риски ожирения.
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