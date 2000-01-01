23.05 01:30 MIGnews.com

Ученые: бессонница приводит к ожирению

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Специалисты из Университета Уппсалы в Швеции провели исследование с участием студентов. Одна группа молодых людей спала по восемь часов в сутки.Остальные участники не спали в течение нескольких дней.Исследование показало, что у участников эксперимента, которые не спали, увеличился уровень сахара в крови. Также у них был замедлен обмен веществ.В результате ученые пришли к выводам, что недостаток сна может приводить к набору лишнего веса.По мнению исследователей, из-за недосыпа в головном мозге увеличивается уровень химических веществ, которые повышают аппетит. Вследствие этого человек может употреблять больше еды. Этот фактор в свою очередь увеличивает риски ожирения.