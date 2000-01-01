22.02 10:22 MIGnews.com

Появились новые тревожные данные о коронавирусе

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Инкубационный период после заражения коронавирусом может продлиться до 27 дней.Тревожное заявление 22 февраля сделали китайские власти, передает газета People's Daily.Информация об инкубационном периоде выяснилась после того, как вирус был обнаружен в теле 70-летнего мужчины из провинции Хубэй, который заразился от своей сестры еще в конце января, но не испытывал симптомов три недели.Это вызвало обеспокоенность у китайских властей, поскольку такое развитие событий затруднит предотвращение распространения вируса.