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Появились новые тревожные данные о коронавирусе | Фото:22.02 10:22   MIGnews.com

Появились новые тревожные данные о коронавирусе

Инкубационный период после заражения коронавирусом может продлиться до 27 дней.

Тревожное заявление 22 февраля сделали китайские власти, передает газета People's Daily.

Информация об инкубационном периоде выяснилась после того, как вирус был обнаружен в теле 70-летнего мужчины из провинции Хубэй, который заразился от своей сестры еще в конце января, но не испытывал симптомов три недели.

Это вызвало обеспокоенность у китайских властей, поскольку такое развитие событий затруднит предотвращение распространения вируса.


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