Иран охватила паника из-за пяти смертей от коронавируса

В пятницу пресс-секретарь Министерства здравоохранения Киануш Джаханпур подтвердил, что еще четыре пациента скончались в Кум. Из подтвержденных случаев заражения – семь в Кум, четыре – в Тегеране и два в провинции Гилан.
"Ситуация действительно тревожная, поскольку первые два зараженных скончались в одном и том же городе, и теперь всплыли еще три новых случая", – сказала доктор Газаль Хоссейни.
По ее словам, эпидемия коронавируса является "серьезным кризисом в области здравоохранения", который, скорее всего, "вызовет панику" в Иране.
"Власти должны были подготовиться к этому заранее, но теперь их обязанность – успокоить людей", – отметила она.
После сообщений о первых летальных случаях иранские власти немедленно распорядились закрыть все школы и университеты в Куме. По мнению чиновников, такой шаг должен предотвратить вспышку коронавируса. Некоторые пользователи социальных сетей предположили, что власти помещают на карантин город Кум, однако сотрудники полиции опровергают эти слухи.
"Новости о смертельных случаях короны в Иране потрясли всех. Люди не выходят на улицу", – сообщает владелец магазина в центре Тегерана Амин Хашими.
Из-за кризиса в области здравоохранения ожидается, что пострадает бизнес. Более того, вспышка коронавируса может повлиять на явку избирателей в Тегеране и Куме.