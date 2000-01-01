Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Иран охватила паника из-за пяти смертей от коронавируса | Фото:22.02 09:40   MIGnews.com

Иран охватила паника из-за пяти смертей от коронавируса

Пять смертей от коронавируса нового типа в Иране и 18 новых подтвержденных случаев вызывают панику в стране.

Об этом сообщает "Анадолу".

В пятницу пресс-секретарь Министерства здравоохранения Киануш Джаханпур подтвердил, что еще четыре пациента скончались в Кум. Из подтвержденных случаев заражения – семь в Кум, четыре – в Тегеране и два в провинции Гилан.

"Ситуация действительно тревожная, поскольку первые два зараженных скончались в одном и том же городе, и теперь всплыли еще три новых случая", – сказала доктор Газаль Хоссейни.

По ее словам, эпидемия коронавируса является "серьезным кризисом в области здравоохранения", который, скорее всего, "вызовет панику" в Иране.

"Власти должны были подготовиться к этому заранее, но теперь их обязанность – успокоить людей", – отметила она.

После сообщений о первых летальных случаях иранские власти немедленно распорядились закрыть все школы и университеты в Куме. По мнению чиновников, такой шаг должен предотвратить вспышку коронавируса. Некоторые пользователи социальных сетей предположили, что власти помещают на карантин город Кум, однако сотрудники полиции опровергают эти слухи.

"Новости о смертельных случаях короны в Иране потрясли всех. Люди не выходят на улицу", – сообщает владелец магазина в центре Тегерана Амин Хашими.

Из-за кризиса в области здравоохранения ожидается, что пострадает бизнес. Более того, вспышка коронавируса может повлиять на явку избирателей в Тегеране и Куме.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:22
Появились новые тревожные данные о коронавирусе
10:01
Дипскандал в ООН с Израилем: Бельгия сдалась
09:19
Кац пристыдил Бельгию за антисемитский карнавал
08:58
Первый случай коронавируса в Ливане
08:37
Ганц оказался на плакате Авода: Кахоль Лаван негодует
08:16
Вспышка коронавируса в Италии: зафиксирована первая смерть
07:31
Ливан: два БПЛА Израиля вторглись в воздушное пространство
07:10
Новые случаи заражения коронавирусом в ОАЭ
06:44
В Португалии легализуют эвтаназию
06:30
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:36
Netflix выпустит детективный сериал о Зигмунде Фрейде  
04:24
McDonald’s будет продавать свечи с ароматом еды
03:04
Известны потери авиакомпаний из-за вспышки коронавируса
02:20
Хоакин Феникс вынес теленка на руках со скотобойни
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus