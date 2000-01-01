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Вспышка коронавируса в Италии: зафиксирована первая смерть | Фото:22.02 08:16   MIGnews.com

Вспышка коронавируса в Италии: зафиксирована первая смерть

В пятницу, 21 февраля, в Италии был зафиксирован первый летальный исход от пневмонии, которую вызывает коронавирус COVID-19.

Об этом сообщает Corriere della Sera.

В частности, умер мужчина в возрасте 78 лет, который находился в больнице под городом Падуя в области Венето. Его жена также лежит в этом медучреждении с подозрением на коронавирус.

Власти региона создали кризисное подразделение и приняли решение о закрытии больницы на неделю.

Накануне власти сообщили, что в Италии уже 16 человек заражены коронавирусом. Несколько случаев было зафиксировано в Ломбардии, где среди зараженных оказалась беременная учительница, еще несколько в Венето.

По последним данным, по всему миру зарегистрировано более 76 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом в 27 странах мира и более 2200 смертей.


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