Вспышка коронавируса в Италии: зафиксирована первая смерть

В частности, умер мужчина в возрасте 78 лет, который находился в больнице под городом Падуя в области Венето. Его жена также лежит в этом медучреждении с подозрением на коронавирус.
Власти региона создали кризисное подразделение и приняли решение о закрытии больницы на неделю.
Накануне власти сообщили, что в Италии уже 16 человек заражены коронавирусом. Несколько случаев было зафиксировано в Ломбардии, где среди зараженных оказалась беременная учительница, еще несколько в Венето.
По последним данным, по всему миру зарегистрировано более 76 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом в 27 странах мира и более 2200 смертей.