22.02 18:53 MIGnews.com

20 работников управления парков Израиля помещены в изолятор

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12-й канал израильского ТВ сообщает о том, что 20 работников национального управления парков должны находится в изоляции.Работники парков Масада, Кейсария и Тель Шева вступили в контакт с группой южнокорейских туристов, девять из которых оказались зараженными коронавирусом.В национальном парке Тель-Шева та же южнокорейская группа встретилась с учениками восьмого класса школы Товиаху Беэр-Шевы. После этого у одного из учителей начали развиваться симптомы, сходные с коронавирусом. Выполняя инструкции министерства здравоохранения, учитель пришел в больницу Сорока. Его поместили в изолятор и проводят тесты на коронавирус. результаты тестов на настоящий момент неизвестны.30 учеников и еще один учитель, а также упомянутые 20 работников национального управления парков помещены в изолятор до 26 февраля.Национальное управление парков сообщает, что все работники чувствуют себя хорошо и ни у кого пока не развились необычные симптомы.