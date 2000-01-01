22.02 18:33 MIGnews.com

30 учеников школы в Беэр-Шеве в изоляции из-за коронавируса

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По сообщениям в израильских СМИ, по распоряжению министерства здравоохранения, 30 ученикам одной из школ Беэр-Шевы приказано пройти карантин.Ученики находились рядом с южнокорейскими туристами, зараженными коронавирусом.По данным 12-го канала израильского ТВ, у учителя класса, помещенного на карантин “развились подозрительные симптомы”.Министр иностранных дел Исраэль Кац распорядился жестко исполнять все директивы министерства здравоохранения о предотвращении допуска на израильскую территорию граждан тех стран, которые могут представлять риск для израильского населения.12-й канал израильского ТВ сообщает о том, что 20 работников национального управления парков должны находится в изоляции.Работники парков Масада, Кейсария и Тель Шева вступили в контакт с группой южнокорейских туристов, девять из которых оказались зараженными коронавирусом.В национальном парке Тель-Шева та же южнокорейская группа встретилась с учениками восьмого класса школы Товиаху Беэр-Шевы. После этого у одного из учителей начали развиваться симптомы, сходные с коронавирусом. Выполняя инструкции министерства здравоохранения, учитель пришел в больницу Сорока. Его поместили в изолятор и проводят тесты на коронавирус. результаты тестов на настоящий момент неизвестны.30 учеников и еще один учитель, а также упомянутые 20 работников национального управления парков помещены в изолятор до 26 февраля.Национальное управление парков сообщает, что все работники чувствуют себя хорошо и ни у кого пока не развились необычные симптомы.Министерство здравоохранения Израиля обнародовало маршрут путешествия группы паломников из Южной Кореи, которые оказались заражены коронавирусом.• 8 февраля. Отели "Мигдаль Давид" и "Галерея" в Нетании (после 20:00).• 9 февраля. Кейсария, отель "Габриэль" в Нацерете, базилика Благовещения, церковь Святого семейства, отель "Эйн Гав".• 10 февраля. Отель "Эйн Гав", ресторан "Танурин", церковь Первенства Апостола Петра, церковь Умножения хлебов и рыб.• 11 февраля. Отель "Дэвид" на побережье Мертвого моря.• 12 февраля. Масада. Парк Тимна. Отель "Леонардо Негев" в Беэр-Шеве.• 13 февраля. Парк "Леуми" в Беэр-Шеве, Пещера Праотцев в Хевроне, отель "Гранд корт" в Иерусалиме.• 14 февраля. Масличная гора – Виффагия, Храм Вознесения, церковь "Отче наш" ("Патер ностер"), церковь Слез Господних, церковь Всех наций, гора Сион – горница Тайной Вечери, гробница Богородицы, церковь Святого Петра в Галликанту.• 15 февраля. Ресторан "Jerusalem gold", Эйн-Карем – церковь Иоанна Крестителя, церковь Посещения, базилика святой Анны, Вифезда, храм Гроба Господня.Неизвестно, когда именно заразились девять корейцев коронавирусом,до поездки в Израиль или после возвращения в Сеул.Минздрав призвал всех, кто контактировал с представителями этой группы на расстоянии менее двух метров и не меньше 15 минут, оставаться на карантине в течение 14 дней.