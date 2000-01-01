22.02 23:25 MIGnews.com

Член экипажа самолета оказался на карантине на Кипре

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Власти Кипра поместили под карантин одного из членов экипажа частного самолета в связи с подозрением на коронавирус.Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.В пятницу, 21 февраля, экипаж частного самолета из четырех человек, прибывший на Кипр через Израиль, был обследован на коронавирус после активации протоколов отделом эпидемиологического надзора.Один человек оказался "подверженным высокому риску" и переведен в специально отведенную больницу Никосии для наблюдений. Результаты анализов оказались отрицательными."Несмотря на отрицательный результат, одна пациентка будет находиться в больнице в течение 14 дней для последующего наблюдения, как это предписано протоколом и инструкциями Всемирной организации здравоохранения и Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC). Риск для других трех членов экипажа, в соответствии с протоколом, считается низким, они были обследованы медицинскими работниками и выписаны после того, как им даны инструкции по мерам профилактики и самоконтроля на 14-дневный период", - сказано в сообщении.