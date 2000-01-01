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Член экипажа самолета оказался на карантине на Кипре | Фото:22.02 23:25   MIGnews.com

Член экипажа самолета оказался на карантине на Кипре

Власти Кипра поместили под карантин одного из членов экипажа частного самолета в связи с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

В пятницу, 21 февраля, экипаж частного самолета из четырех человек, прибывший на Кипр через Израиль, был обследован на коронавирус после активации протоколов отделом эпидемиологического надзора.

Один человек оказался "подверженным высокому риску" и переведен в специально отведенную больницу Никосии для наблюдений. Результаты анализов оказались отрицательными.

"Несмотря на отрицательный результат, одна пациентка будет находиться в больнице в течение 14 дней для последующего наблюдения, как это предписано протоколом и инструкциями Всемирной организации здравоохранения и Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC). Риск для других трех членов экипажа, в соответствии с протоколом, считается низким, они были обследованы медицинскими работниками и выписаны после того, как им даны инструкции по мерам профилактики и самоконтроля на 14-дневный период", - сказано в сообщении.


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