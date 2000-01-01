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Опубликован маршрут корейцев в Израиле | Фото:22.02 14:40   MIGnews.com

Опубликован маршрут корейцев, гулявших по Израилю

Министерство здравоохранения Израиля обнародовало маршрут путешествия группы паломников из Южной Кореи, которые оказались заражены коронавирусом.

• 8 февраля. Отели "Мигдаль Давид" и "Галерея" в Нетании (после 20:00).
• 9 февраля. Кейсария, отель "Габриэль" в Нацерете, базилика Благовещения, церковь Святого семейства, отель "Эйн Гав".
• 10 февраля. Отель "Эйн Гав", ресторан "Танурин", церковь Первенства Апостола Петра, церковь Умножения хлебов и рыб.
• 11 февраля. Отель "Дэвид" на побережье Мертвого моря.
• 12 февраля. Масада. Парк Тимна. Отель "Леонардо Негев" в Беэр-Шеве.
• 13 февраля. Парк "Леуми" в Беэр-Шеве, Пещера Праотцев в Хевроне, отель "Гранд корт" в Иерусалиме.
• 14 февраля. Масличная гора – Виффагия, Храм Вознесения, церковь "Отче наш" ("Патер ностер"), церковь Слез Господних, церковь Всех наций, гора Сион – горница Тайной Вечери, гробница Богородицы, церковь Святого Петра в Галликанту.
• 15 февраля. Ресторан "Jerusalem gold", Эйн-Карем – церковь Иоанна Крестителя, церковь Посещения, базилика святой Анны, Вифезда, храм Гроба Господня.

Неизвестно, когда именно заразились девять корейцев коронавирусом,до поездки в Израиль или после возвращения в Сеул.

Минздрав призвал всех, кто контактировал с представителями этой группы на расстоянии менее двух метров и не меньше 15 минут, оставаться на карантине в течение 14 дней.


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