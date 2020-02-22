Девять корейцев с коронавирусом разгуливали по Израилю
Девять южнокорейцев с коронавирусом нового типа разгуливали по Израилю с 8 по 15 февраля.
Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе Министерства здравоохранения Израиля.
Туристы посетили Израиль в рамках тура, организованного католической церковью. Все 77 членов группы уже вернулись в Южную Корею.
Ведомство пытается отследить все передвижения инфицированных и их контакты за указанный срок.
• 8 февраля. Отели "Мигдаль Давид" и "Галерея" в Нетании (после 20:00).
• 9 февраля. Кейсария, отель "Габриэль" в Нацерете, базилика Благовещения, церковь Святого семейства, отель "Эйн Гав".
• 10 февраля. Отель "Эйн Гав", ресторан "Танурин", церковь Первенства Апостола Петра, церковь Умножения хлебов и рыб.
• 11 февраля. Отель "Дэвид" на побережье Мертвого моря.
• 12 февраля. Масада. Парк Тимна. Отель "Леонардо Негев" в Беэр-Шеве.
• 13 февраля. Парк "Леуми" в Беэр-Шеве, Пещера Праотцев в Хевроне, отель "Гранд корт" в Иерусалиме.
• 14 февраля. Масличная гора – Виффагия, Храм Вознесения, церковь "Отче наш" ("Патер ностер"), церковь Слез Господних, церковь Всех наций, гора Сион – горница Тайной Вечери, гробница Богородицы, церковь Святого Петра в Галликанту.
• 15 февраля. Ресторан "Jerusalem gold", Эйн-Карем – церковь Иоанна Крестителя, церковь Посещения, базилика святой Анны, Вифезда, храм Гроба Господня.
Ministry of Health confirms that 9 South Koreans who tested positive for #coronavirus had returned from a trip to #Israel earlier this month (8.2 - 15.2).
Ministry now working to track their movements and isolate individuals who came into close contact with the group.
Неизвестно, когда именно заразились корейцы: до поездки в Израиль или после возвращения в Сеул.
Минздрав распорядился, чтобы граждане, которые контактировали с группой зараженных в течение 15 минут, или находились возле них в пределах 2 метров, должны быть помещены на карантин на две недели.
Любой, у кого проявятся симптомы коронавируса, такие как температура более 38 градусов или кашель, должен быть осмотрен медицинским работником.
Отметим, что в Южной Корее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом резко возросло за последние сутки — до 346. 22 февраля было зарегистрировано 142 новых случая инфицирования. Почти половина от всех больных связаны с религиозной группой в городе Тэгу.
По предварительным данным, источником заражения в Тэгу стала 61-летняя женщина. Она могла передать инфекцию десяткам, а возможно, и сотням последователей секты Синчхонджи.
Улицы города в связи со вспышкой заболевания опустели. Помимо этого, режим блокады введен на военных базах в Южной Корее. В Сеуле запрещены массовые мероприятия. Тем временем авиарейсы в Южную Корею и из нее пока не отменяли.