Вспышка коронавируса в Италии: вторая смерть

Второй жертвой коронавируса стала жительница региона Ломбардия. По сообщениям, ее смерть наступила через несколько часов после того, как от коронавируса умер 77-летний мужчина в соседнем регионе Венето.
Всего 22 февраля зарегистрировано 30 случаев заражения коронавирусом в Италии.
По последним данным, по всему миру было зарегистрировано более 77 000 подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 в 27 странах (подавляющее число случаев — в китайской провинции Хубей) и более 2300 смертей.