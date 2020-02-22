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Вспышка коронавируса в Италии: вторая смерть | Фото:22.02 14:37   MIGnews.com

Вспышка коронавируса в Италии: вторая смерть

В Италии скончался уже второй человек, у которого было диагностировано заражение коронавирусом.

Об этом сообщает агентство ANSA.

Второй жертвой коронавируса стала жительница региона Ломбардия. По сообщениям, ее смерть наступила через несколько часов после того, как от коронавируса умер 77-летний мужчина в соседнем регионе Венето.

Всего 22 февраля зарегистрировано 30 случаев заражения коронавирусом в Италии.

По последним данным, по всему миру было зарегистрировано более 77 000 подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 в 27 странах (подавляющее число случаев — в китайской провинции Хубей) и более 2300 смертей.


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