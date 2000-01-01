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Коронавирус: число зараженных в Южной Корее резко возросло | Фото:22.02 12:36   MIGnews.com

Коронавирус: число зараженных в Южной Корее резко возросло

В Южной Корее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом резко возросло за последние сутки — до 346.

Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, 22 февраля было зарегистрировано 142 новых случая инфицирования. Почти половина всех случаев связана с религиозной группой в городе Тэгу.

По предварительным данным, источником заражения в Тэгу стала 61-летняя женщина. Она могла передать инфекцию десяткам, а возможно, и сотням последователей секты Синчхонджи.

Согласно последним данным, по всему миру было зарегистрировано более 77 000 подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 в 27 странах (подавляющее число случаев — в китайской провинции Хубей) и более 2300 смертей.


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