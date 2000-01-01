Коронавирус: число зараженных в Южной Корее резко возросло
В Южной Корее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом резко возросло за последние сутки — до 346.
Об этом сообщает The Guardian.
По данным издания, 22 февраля было зарегистрировано 142 новых случая инфицирования. Почти половина всех случаев связана с религиозной группой в городе Тэгу.
По предварительным данным, источником заражения в Тэгу стала 61-летняя женщина. Она могла передать инфекцию десяткам, а возможно, и сотням последователей секты Синчхонджи.
Согласно последним данным, по всему миру было зарегистрировано более 77 000 подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 в 27 странах (подавляющее число случаев — в китайской провинции Хубей) и более 2300 смертей.