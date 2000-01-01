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Эпидемия коронавируса в Италии: введен режим ЧП | Фото:22.02 15:10   MIGnews.com

Эпидемия коронавируса в Италии: введен режим ЧП

Власти северной Италии распорядились закрыть школы, бары и другие общественные места в 10 городах после целого ряда новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает AFP.

Проверки на наличие вируса пятерых врачей и еще 10 человек дали положительный результат в Ломбардии. Еще два случая подтверждены в области Венето. Поезда региональной железной дороги Trenord больше не будут останавливаться на трех станциях в пострадавшем районе.

Более 50 тысяч человек попросили оставаться дома в соответствующих районах, а все общественные мероприятия были запрещены на неделю.

"Коронавирус: населению предлагается оставаться в помещении в качестве меры предосторожности", – сказано в объявлении, которое вывесили возле городской ратуши вывесили в миниципалитете Казальпустерленго.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте тем временем заявил, что "все под контролем". По его словам, правительство поддерживает "чрезвычайно высокий уровень предосторожности".


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