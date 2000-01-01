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Коронавирус: Лицмана обвинили в погоне за вниманием СМИ | Фото:22.02 11:27   MIGnews.com

Коронавирус: Лицмана обвинили в погоне за вниманием СМИ

Председатель Израильской ассоциации врачей общественного здравоохранения Хагай Левин считает, что министр здравоохранения Яаков Лицман пытается привлечь внимание СМИ в преддверии выборов усилиями по предотвращению распространения коронавируса.

Соответствующая критика в адрес главы Минздрава прозвучала после того, как израильтянка с круизного лайнера в Японии дала положительный результат на вирус после возвращения на родину, передает Walla.

"В случае вспышки опасного инфекционного заболевания важно принимать решения на основе наилучших научных данных и в рамках упорядоченного процесса, который возглавляют специалисты в области общественного здравоохранения, а не политические или другие элементы", – сказал доктор Левин из Израильской ассоциации врачей общественного здравоохранения на новостном сайте Walla.

По его словам, медицинские работники и ученые отошли в сторону и поставили под сомнение факторы, влияющие на принятие решений в ответ на распространение коронавируса.

"К сожалению, внимание министра здравоохранения направлено на конкретные громкие медиа-события, такие как израильтяне, которые вернулись с корабля в Японии, в то время как критические вопросы в системе общественного здравоохранения, о которых мы предупреждали, не рассматриваются", – добавил Левин.


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