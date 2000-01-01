23.02 04:31 MIGnews.com

Вредная пища действует как психотропные вещества

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Ученые пришли к выводу, что вредная пища из-за неестественной комбинации вкуса влияет на нейроны головного мозга, как психотропные вещества.В производстве многих современных продуктов используется, по сути, та же технология, что и производстве наркотиков. Специалисты Йельского университета выяснили, что вредная пища влияет на функционирование нейронов в мозге так же, как и психотропные вещества.Причина такого воздействия - неестественная комбинация вкуса. Через стимуляцию вкусовых рецепторов стимулируется мозг. Поэтому молочные коктейли и чипсы, например, вызывают зависимость, а свежие фрукты - нет.В то же время, как показывают исследования французских ученых, сахар способен формировать зависимость, поэтому ее необходимо преодолевать с помощью фруктов.