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Вредная пища действует как психотропные вещества | Фото: Thinkstock23.02 04:31   MIGnews.com

Вредная пища действует как психотропные вещества

Ученые пришли к выводу, что вредная пища из-за неестественной комбинации вкуса влияет на нейроны головного мозга, как психотропные вещества.

В производстве многих современных продуктов используется, по сути, та же технология, что и производстве наркотиков. Специалисты Йельского университета выяснили, что вредная пища влияет на функционирование нейронов в мозге так же, как и психотропные вещества.

Причина такого воздействия - неестественная комбинация вкуса. Через стимуляцию вкусовых рецепторов стимулируется мозг. Поэтому молочные коктейли и чипсы, например, вызывают зависимость, а свежие фрукты - нет.

В то же время, как показывают исследования французских ученых, сахар способен формировать зависимость, поэтому ее необходимо преодолевать с помощью фруктов.
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