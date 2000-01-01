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Неизвестный вирус в Китае: число жертв продолжает расти | Фото:22.01 14:42   MIGnews.com

Неизвестный вирус в Китае: число жертв продолжает расти

В результате заражения неизвестным типом коронавируса в Китае скончались уже по меньшей мере девять человек.

Вирус продолжает быстро распространятся по всей Азии, сообщает информационное агентство Reuters.

По данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, только официально диагноз уже подтвержден у 440 человек в 13 провинциях страны.

Вице-министр Национальной комиссии здравоохранения Ли Бин сообщил, что были подтверждены еще 2197 случаев тесного контакта с пациентами, и имелись признаки респираторной передачи вируса.


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