22.01 14:42 MIGnews.com
Неизвестный вирус в Китае: число жертв продолжает расти
В результате заражения неизвестным типом коронавируса в Китае скончались уже по меньшей мере девять человек.
Вирус продолжает быстро распространятся по всей Азии, сообщает информационное агентство Reuters.
По данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, только официально диагноз уже подтвержден у 440 человек в 13 провинциях страны.
Вице-министр Национальной комиссии здравоохранения Ли Бин сообщил, что были подтверждены еще 2197 случаев тесного контакта с пациентами, и имелись признаки респираторной передачи вируса.
Поделиться
Все по теме
Комментарии