22.01 14:42 MIGnews.com

Неизвестный вирус в Китае: число жертв продолжает расти

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В результате заражения неизвестным типом коронавируса в Китае скончались уже по меньшей мере девять человек.Вирус продолжает быстро распространятся по всей Азии, сообщает информационное агентство Reuters.По данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, только официально диагноз уже подтвержден у 440 человек в 13 провинциях страны.Вице-министр Национальной комиссии здравоохранения Ли Бин сообщил, что были подтверждены еще 2197 случаев тесного контакта с пациентами, и имелись признаки респираторной передачи вируса.