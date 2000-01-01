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В Штатах от загадочного вируса умер первый человек | Фото:23.01 00:56   MIGnews.com

В Штатах от загадочного вируса умер первый человек

Власти Соединенных Штатов Америки подтвердили первую смерть от неизвестного корановируса, который стремительно распространяется по территории Азии.

Так, в американском штате Вашингтон мужчина умер от коронавируса, сообщает авторитетное издание The New York Times.

У мужчины появились симптомы после того, как он вернулся из китайского округ Ухань. Его госпитализировали на прошлой неделе, а уже в понедельник, 20 января, диагноз подтвердили. Как стало известно, этот вирус передается от человека к человеку.

Отметим, в самом Китае зафиксировали уже почти десяток жертв неизвестного вируса, еще сотни человек считаются зараженными.


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