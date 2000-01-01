В Штатах от загадочного вируса умер первый человек
Власти Соединенных Штатов Америки подтвердили первую смерть от неизвестного корановируса, который стремительно распространяется по территории Азии.
Так, в американском штате Вашингтон мужчина умер от коронавируса, сообщает авторитетное издание The New York Times.
У мужчины появились симптомы после того, как он вернулся из китайского округ Ухань. Его госпитализировали на прошлой неделе, а уже в понедельник, 20 января, диагноз подтвердили. Как стало известно, этот вирус передается от человека к человеку.
Отметим, в самом Китае зафиксировали уже почти десяток жертв неизвестного вируса, еще сотни человек считаются зараженными.