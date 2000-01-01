23.01 00:56 MIGnews.com

В Штатах от загадочного вируса умер первый человек

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Власти Соединенных Штатов Америки подтвердили первую смерть от неизвестного корановируса, который стремительно распространяется по территории Азии.Так, в американском штате Вашингтон мужчина умер от коронавируса, сообщает авторитетное издание The New York Times.У мужчины появились симптомы после того, как он вернулся из китайского округ Ухань. Его госпитализировали на прошлой неделе, а уже в понедельник, 20 января, диагноз подтвердили. Как стало известно, этот вирус передается от человека к человеку.Отметим, в самом Китае зафиксировали уже почти десяток жертв неизвестного вируса, еще сотни человек считаются зараженными.