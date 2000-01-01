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flickr 23.01 02:32   MIGnews.com

Мороженое вызывает сердечно-сосудистые заболевания

Американские специалисты выяснили, что мороженое может стать причиной возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи объясняют, что именно пищевые добавки способны стать причиной возникновения данных заболеваний. Они подчеркивают, что именно в мороженое все чаще стали добавлять пищевые добавки, которые могут вызвать не только онкологию, но и проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Выяснилось, что данное вещество есть в больших количествах в орехах, сухофруктах, а также в какао.

Для того чтобы как-то минимизировать риск, ученые выступили с предложением добавлять в мороженое полифенол — это антиоксидант, который может уберечь сердце от инсульта.
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