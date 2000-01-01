Мороженое вызывает сердечно-сосудистые заболевания
Американские специалисты выяснили, что мороженое может стать причиной возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
Исследователи объясняют, что именно пищевые добавки способны стать причиной возникновения данных заболеваний. Они подчеркивают, что именно в мороженое все чаще стали добавлять пищевые добавки, которые могут вызвать не только онкологию, но и проблемы с сердечно-сосудистой системой.
Выяснилось, что данное вещество есть в больших количествах в орехах, сухофруктах, а также в какао.
Для того чтобы как-то минимизировать риск, ученые выступили с предложением добавлять в мороженое полифенол — это антиоксидант, который может уберечь сердце от инсульта.