23.01 02:32 MIGnews.com

Мороженое вызывает сердечно-сосудистые заболевания

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Американские специалисты выяснили, что мороженое может стать причиной возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.Исследователи объясняют, что именно пищевые добавки способны стать причиной возникновения данных заболеваний. Они подчеркивают, что именно в мороженое все чаще стали добавлять пищевые добавки, которые могут вызвать не только онкологию, но и проблемы с сердечно-сосудистой системой.Выяснилось, что данное вещество есть в больших количествах в орехах, сухофруктах, а также в какао.Для того чтобы как-то минимизировать риск, ученые выступили с предложением добавлять в мороженое полифенол — это антиоксидант, который может уберечь сердце от инсульта.